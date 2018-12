Wegen Friseurtermin: Pogba hat Ärger mit Mourinho

Weil Pogba am Tag vor der Partie in der englischen Premier League gegen Crystal Palace (0:0) einen Friseur ins Mannschaftshotel bestellt hatte, wurde er von Mourinho degradiert. Der Star-Trainer setzte seinen Mittelfeld-Superstar gegen Young Boys Bern (1:0) in der Champions League auf die Bank. Bis zur 64. Minute musste Pogba auf der Bank schmoren, erst dann wurde er eingewechselt.