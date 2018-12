Royer scheitert mit New York im MLS-Play-off

Für Daniel Royer ist mit den New York Red Bulls im Halbfinale der Major League Soccer das Aus gekommen. Nach dem 0:3 gegen Atlanta United im Hinspiel der Finalpaarung der Western Conference siegten die „Roten Bullen“ am Donnerstag zwar zu Hause mit 1:0, der Aufstieg von Atlanta war aber nie in Gefahr. Den Treffer erzielte Tim Parker erst in der Nachspielzeit.