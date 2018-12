Täter haben es auf Räder abgesehen

Einzelteile oder auch ganze Räder - die Mitglieder einer gut organisierten Bande stehlen bevorzugt Fahrräder. Dabei lassen sich die Täter auch von massiven Sicherheitsschlössern nicht abschrecken. „Die werden einfach aufgezwickt oder mit einem Spezialtrick geöffnet“, berichtet ein Ermittler. Nach einigen Diebstählen im Nordburgenland haben die Täter zuletzt im Bezirk Bruck an der Leitha zugeschlagen. Sie schlichen in den Keller einer Wohnhausanlage in Fischamend und stahlen einen teuren Drahtesel, der an einer Haltestange angehängt war. „In diesem Fall nahmen die Kriminellen das Rad und gleich das ganze Schloss mit“, heißt es im Polizeibericht.