APA-Chefredakteur Michael Lang tritt zurück

Vernetzung des Newsrooms forciert

Der derzeit dienstälteste Agentur-Chefredakteur in der Gruppe der europäischen Nachrichtenagenturen machte sich neben seinem unermüdlichen Einsatz für die Unabhängigkeit der Agenturberichterstattung vor allem durch zahlreiche Innovationsprojekte und die Transformation der Redaktion zu dem auch technologisch führenden journalistischen Dienstleister Österreichs einen Namen. Die von ihm forcierte Vernetzung des Newsrooms mit allen Bereichen und Tochterunternehmen der APA gilt nach wie vor als Vorbild für Change-Prozesse zahlreicher Medienhäuser im In- und Ausland. Die APA-Chefredaktion besteht somit ab 1.1.2019 aus Johannes Bruckenberger, Katharina Schell und Werner Müllner. Die Geschäftsführung wird in den Gremiensitzungen am 11. Dezember die Bestellung von Johannes Bruckenberger zum neuen Chefredakteur der APA vorschlagen.