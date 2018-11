Wie aus Waterloo ein „Thermalsteirer“ wurde

„Mit der Symbiose aus Thermalwasser und Behandlungen bin ich damals einer Operation entkommen“, erinnert sich der Kult-Sänger, der mit Gesangspartner Robinson einst 500.000 Alben von „My Little World“ verkauft hat, an seine ersten Schritte als „Thermalsteirer“. „Ich bin zum genau hundertsten Mal hier“, lachte der gebürtige Oberösterreicher am Dienstag, als er vor Ort seinen 73. Geburtstag zelebrierte.