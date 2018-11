Maskierte rissen Bankomaten aus der Verankerung

Ähnlicher Vorfall vor zwei Jahren

Fast genau vor zwei Jahren hatte es ebenfalls in Werndorf einen ähnlichen Vorfall gegeben. In der Nacht zum 30. November 2016 war aus einer aufgelassenen Bankfiliale der noch intakte, etwa 500 Kilo schwere Bankomat gestohlen und der aufgeschnittene Tresor 14 Kilometer südöstlich in Lebring weggeworfen worden. Die Tat ist bis heute ungeklärt.