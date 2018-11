Advent-Basar verwüstet: Tierschützer verzweifelt

Der Advent-Basar des Vereins „Wir fürs Tier“ sollte Geld für die Versorgung ausgesetzter kranker Katzenkinder einbringen. Die Polizei schätzt den Schaden, den unbekannte Täter verursacht hatten, auf 3000 Euro. „Wir fürs Tier“ in Loipersdorf-Kitzladen versorgt ausgesetzte Katzen, Wildtiere und andere Vierbeiner in Not. Doch unbekannten Irren scheinen die Tierschützer ein Dorn im Auge zu sein. Zelt, Heurigentische und Deko, die beim Advent-Basar Geld für die Schützlinge einbringen sollte, wurden zerstört. Obfrau Alice Pichler: „Gott sei Dank ist den Tieren nichts passiert. Doch wer trägt so viel Hass in sich, armen wehrlosen Geschöpfen derart zu schaden? Wir sind verzweifelt.“