Mädchen belästigt? Bahngast bedroht und attackiert

Mädchen werden gesucht

Beamte der Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab nahmen den 38-Jährigen fest. Bei der Vernehmung gab er an, dass er geglaubt habe, der 56-Jährige habe zwei Mädchen im Zug belästigt. Die beiden Jugendlichen sollen in Rohr an der Raab aus dem Zug ausgestiegen sein. Der 38-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.