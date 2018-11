Indonesien-Drama: Piloten kämpften vom Start weg

Der Absturz einer indonesischen Passagiermaschine mit 189 Todesopfern im Oktober hätte vermutlich verhindert werden können. Die indonesische Flugaufsichtsbehörde KNKT kommt in einem am Mittwoch präsentierten vorläufigen Untersuchungsbericht zu dem Schluss, dass die Boeing 737 bereits bei einem Flug am Vortag des Unglücks „nicht flugtüchtig“ gewesen sei.