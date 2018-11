Flugschreiber von indonesischer Maschine geborgen

Die Boeing 737 MAX der Billigfluglinie Lion Air war am Montag kurz nach dem Start in Jakarta in die Javasee gestürzt, keiner der Insassen überlebte. Unklar war bisher, warum die Maschine abstürzte. Kurz bevor die Boeing von den Radarschirmen verschwand, baten die Piloten, nach Jakarta umkehren zu können, nannten aber offenbar keinen Grund. Experten vermuten aufgrund der Daten von spezialisierten Internetseiten Probleme mit den Höhen- und Geschwindigkeitsmessern.