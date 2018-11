Wenn Träume zu Schäume werden

Die Texte - unter anderem von Klaus Mann, T.C. Boyle, David Sedaris oder Woody Allen - die ich vortrage, drehen sich um typische Träume, die man mit Amerika, dem Land der Revolutionäre, der Entdecker, Auswanderer und Künstler, verbindet, und die letztlich platzen wie Seifenblasen. In Boyles „Fliegenmensch“, in dem ein junger Ungar unbedingt berühmt werden will, wird zum Beispiel gnadenlos mit dem Showbiz und dem Kapitalismus abgerechnet. Und bei Woody Allen geht’s um die Verbrechen und Riten der Mafia, die in typischer Allen-Manier skurril und mit jeder Menge schwarzem Humor geschildert werden. Im Endeffekt wird der amerikanische Traum gehörig aufs Korn genommen.