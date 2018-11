Pique-Firma will nach Davis Cup auch Fed Cup!

Die vom spanischen Fußballstar Gerard Pique geführte Investmentfirma Kosmos will nach dem Davis Cup der Tennis-Herren auch die Ausrichtung des Fed Cups übernehmen. Man wolle die Rechte am wichtigsten Wettbewerb für Damen-Nationalteams erwerben und „irgendwann“ den Davis Cup und den Fed Cup zusammenlegen, sagte Kosmos-Geschäftsführer Javier Alonso am Dienstag in Madrid.