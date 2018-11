Alarm um Krätze in mehreren Grazer Volksschulen

Gleich in drei Grazer Volksschulen gab es in letzter Zeit Fälle von Krätze (acht Kinder sind aktuell krank). So gehäuft ist die ansteckende, durch Milben verursachte Hautkrankheit seit vielen Jahren nicht mehr in Grazer Schulen aufgetreten. Seitens der Behörden heißt es: alles im Griff.