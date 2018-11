ORF bestätigt: Das sind die ersten „Dancing Stars“

Der ORF hat am Dienstag bestätigt, dass der frühere BZÖ-Politiker Stefan Petzner bei der zwölften Ausgabe der „Dancing Stars“ in ORF eins das Tanzbein schwingen wird. Der einstige Pressesprecher von Jörg Haider ist einer von insgesamt neun Teilnehmer der erfolgreichen Tanzshow. Die neue Staffel startet am 15. März 2019.