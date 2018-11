„Gedächtnis von Graz“ vermacht seine Sammlung

Die Sammlung stelle auch Bezüge zu weiteren steirischen Städten und Gemeinden her. Auch Sonderkollektionen etwa zu „Altösterreich“ und zur „Oberen Adria“, zum „Flughafen Thalerhof“ oder zur Geschichte der Mobilität in Graz und der Steiermark gehören zum Bestand. Der Vertrag zur zukünftigen Übernahme der Sammlung des 78-Jährigen wurde am Montag unterzeichnet.