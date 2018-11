Raketenverkauf: Verbot in Leibnitz ist gefallen

Man hätte in der südsteirischen Bezirkshauptstadt echte Pionierarbeit in Österreich leisten können, in dem man in einem mutigen Schritt den Verkauf von Silvesterknallern auf öffentlichen Plätzen verbietet; der Zug ist nun aber abgefahren. „Die Standler sind uns nach Bekanntmachung des geplanten Verbots die Tür eingerannt. Sie haben uns darauf verwiesen, dass es ungerecht wäre, dürften sie plötzlich keine Ware mehr verkaufen - im Gegensatz zu den ,normalen‘ Geschäften“, erzählt Bürgermeister Helmut Leitenberger.