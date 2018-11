Nigerianer wollte Spital anzünden: Bedingte Haft

Der angeklagte Nigerianer war zum ersten Mal Vater geworden. Er besuchte am 9. Oktober seine Lebensgefährtin und seinen neugeborenen Sohn in dem Pongauer Krankenhaus. Als er sah, dass auf dem Namenschild des Babys der Nachname seiner Freundin stand - es handelte sich um den Namen ihres Ex-Mannes - wurde der 32-Jährige laut einer damals anwesenden Krankenschwester aggressiv. Er habe zu schreien begonnen, das Schild zerrissen und in einen Mistkübel geworfen. „Er holte ein Feuerzeug aus seiner Hosentasche und drohte mir gegenüber, ‘I will burn down this building‘“, sagte die Krankenschwester.