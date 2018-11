Randalierer ritzten Hakenkreuze in Polizeiautos

Zwei junge Klagenfurter und ein Villacher (alle sind 16 Jahre alt) konnten von der Polizei als Randalierer ausgeforscht werden. Die Burschen hatten in der Nacht zum 23. November in Viktring nicht nur in den Lack von drei Polizeiautos Hakenkreuze geritzt, sondern diese auch mit Spraydosen besprüht sowie weitere schwere Sachbeschädigungen angerichtet…