Auf USB-Stick war Anleitung zum Terroranschlag

Die beiden Angeklagten - 24 und 38 Jahre alt - lernten sich laut Ankläger 2015 in einem Islamischen Kulturverein in Wien kennen. Beide sollen versucht haben, neue Mitglieder für die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) anzuwerben. Der 38-Jährige, der sich „seit 15 oder 20 Jahren in diesem Milieu bewegt“, wollte laut Anklage selbst in den Jihad ziehen und nahm in einem radikalen Glaubensverein in Wien „eine zentrale ideologische Rolle“ ein.