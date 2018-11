Schüsse vor österreichischer Botschaft in Ankara!

Schussangriff in der Nacht auf Sonntag ganz in der Nähe der österreichischen Botschaft in Ankara. Aus einem weißen Wagen wurde das Feuer eröffnet, Sondereinheiten der türkischen Polizei riegelten die Straßenzüge rund um unsere diplomatische Vertretung ab. Ganz in der Nähe befindet sich auch die Botschaft der Vereinigten Staaten. Über Verletzte liegen keine Meldungen vor. Derzeit laufen kriminalistische Untersuchungen am Tatort im Herzen der türkischen Hauptstadt auf Hochtouren. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Nach dem Auto wird gefahndet.