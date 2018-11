Copa-Randale: Boca-Star mit Glassplittern im Auge

„Dieses Spiel sollte eigentlich ein Fest sein, doch jetzt schaut es hier aus, wie in einem Kriegsgebiet“, stönte Pablo Perez im Video oben nach der Absage der Copa. Bocas Kapitän musste in einem Krankenwagen ins Spital gebracht werden, wo eine Augenverletzung des Mittelfeldspielers festgestellt wurde. „Es mussten einige Glassplitter entfernt werden“, schockte Perez die Journalisten. Mehrere Spieler unter ihnen Starstürmer Carlos Tevez wurden während der Copa-Randalen am Samstag von Pfeffer- oder Tränengas getroffen das durch die zerstörten Fenster in den Bus eindrang.