Bei der Premiere 2017 ist Anif mit der Konkurrenz noch Schlitten gefahren. Bei der zweiten Auflage am Samstag vor über den Tag gerechnet 600 Zuschauern ging man es entspannter an. Nach dem Sieg in der Gruppe gegen den FC Lustenau, der wie Trägerverein Austria Salzburg vom Anhang lautstark unterstützt wurde, und dem 4:2 von Violett gegen Grödig war das Finale vorprogrammiert. Und so kam es auch: Anif ließ Grödig im Semifinale beim 6:0 keine Chance, Goalie Zankl trug sich gar per Weitschuss vom eigenen Tor in die Schützenliste ein! Die Austria zog mit einem 4:2 gegen Lustenau mit. Und ging im Finale dank Schützenkönig Erdogan (zwölf Tore) in Führung. Der Ausgleich folgte aber nur fünf Sekunden später. „Dass wir das Spiel dann so schnell gedreht haben, hat es uns leichter gemacht“, meinte Coach Tom Hofer. Der „Co“ Berktold das Szepter schwingen ließ, die Performance des Teams als Zuschauer genoss. „Wir waren einfach um eine Klasse stärker als die anderen.“