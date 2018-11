„Der Urin läuft uns stets bei den Fenstern herein“

Werden durch das Urinieren auch die Gebäude in Mitleidenschaft gezogen?

Natürlich. Die Gebäude leiden sehr darunter, denn der Urin verschwindet nicht von heute auf morgen. Er frisst sich regelrecht in die Mauern hinein. Bei mir ist der Urin etwa bereits an der Steckdose angelangt, die sich rund 30 Zentimeter im Inneren befindet. Doch nicht nur der Urin ist das Problem. Die Partyleute übergeben sich auch regelmäßig vor den Geschäften, Hotels und Restaurants. Zudem konsumieren sie Drogen.