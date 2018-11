Red Bull mit stolzen 545 Millionen Euro Gewinn

Im Geschäftsjahr 2018 erwartet Red Bull erneut eine Umsatzsteigerung. Die größten Wachstumspotenziale sieht das Unternehmen mittelfristig in den Kernmärkten Westeuropa und USA sowie in Zukunft in den Entwicklungsländern. Nach dem „Red Bull Organics“ am Testmarkt Österreich offenbar erfolgreich war, soll die Bio-Getränkeschiene nun auch in anderen Märkten angeboten werden.