„Dann schaut die ganze Welt nach Ramsau“

Herr Stadlober, in exakt einem Monat findet in der Ramsau der Heimweltcup der Nordischen Kombinierer statt. Als OK-Chef wissen Sie Bescheid. Läuft alles nach Plan?

Leider nein. Erst jetzt gerade habe ich einen Anruf bekommen. Der Kühlschlauch der Anlaufspur auf der Schanze ist defekt. Das macht alles ein bisschen schwieriger. Ich bin viel am Telefonieren, bin ja gerade am Weg nach Ruka zum Auftakt der Langläufer und Kombinierer. Dieses Problem muss aber so schnell als möglich gelöst werden.