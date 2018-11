Patienten kämpfen um Hausapotheken auf dem Land

Richter uneinig

Allerdings: Jene Pharmazeutin, die in Scheifling die Eröffnung einer öffentlichen Apotheke plant, reichte abermals Beschwerde ein. Zu Beginn dieser Woche platzte nun die Bombe: Der Verwaltungsgerichtshof mit Sitz in Wien gab der Beschwerdeführerin zumindest in einem Punkt recht (fehlende Parteienstellung), weshalb das Verfahren nun zurück an den Start muss.