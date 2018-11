Frohe Bescherung: Die Top-Games zu Weihnachten

Während Kracher wie „Assassin’s Creed Odyssey“, „Red Dead Redemption 2“, „Forza Horizon 4“, „Call of Duty: Black Ops 4“ oder „Battlefield V“ bereits erhältlich sind, erscheinen andere Spiele-Hits wie das Open-World-Spektakel „Just Cause 4“ (VÖ 4. Dezember), Nintendos spaßige Mehrspieler-Keilerei „Super Smash Bros. Ultimate“ (7. Dezember) oder das Action-Adventure „Darksiders III“ erst kurz vor knapp, also wenige Wochen vor der Bescherung.