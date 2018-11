Bursch (16) stach 21-mal auf Bruder ein: Urteil

21 Messerstiche

Als der Ältere nach der Heimkehr seinem Bruder den Rücken zukehrte, habe ihn der Angeklagte „völlig unerwartet in den Rücken“ gestochen, wie das Opfer, das von einem „grausamen, fürchterlichen Albtraum“ sprach, vor Gericht erklärte. Schreiend fiel der 17-Jährige nach dem Angriff zu Boden, schaffte es zwar noch, aufzustehen und sich in ein Zimmer zu retten, konnte aber die Tür nicht schließen. Der 16-Jährige ließ nicht von ihm ab, stach weiter auf ihn ein - insgesamt 21 Mal ins Gesicht, in den Rumpf, beide Arme sowie den linken Unterschenkel.