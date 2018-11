Pensionierter Postbeamter als Terrorist: Urteil!

Im Zuge des Urlaubs habe ihn besagtes Erweckungserlebnis ereilt, wie der Angeklagte vor Gericht angab. Beim Betreten einer Moschee wenig später habe er dann „das Gefühl gehabt, ich bin zu Hause“, habe auch erstmals ein Gebet gesprochen. Nach seiner Rückkehr in die Bundeshauptstadt nannte sich der waschechte Österreicher ab diesem Zeitpunkt Erkan Said und besuchte in der Folge mehrere Moscheen, sprach mit Imamen oder „Gelehrten des Islam“ und fand auch via Internet „zum Glauben“, so der 59-Jährige.