Der „Herr der Puppen“ als großer Bühnenstar

Mit einer Inszenierung von „Oberon“ an der Staatsoper München hat Habjan unlängst auch als Opernregisseur reüssiert - die Produktion kommt demnächst an das Theater an der Wien. Ab 2020 ist er zudem Hausregisseur an der Oper Dortmund. Und weil all das - und ein Terminkalender, der bis 2024 „gut gefüllt“ ist - nicht reicht, hat er auch unzählige Auftritte als Kunstpfeifer, etwa in der Hamburger Elbphilharmonie.