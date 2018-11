Autowert ermitteln - das ist zu beachten!

: Natürlich hat die Marke einen großen Einfluss auf den Wert eines Fahrzeuges. Einige Hersteller wie Mercedes-Benz oder Porsche sind eher im hochpreisigen Segment angesiedelt. Da ist es absolut nachvollziehbar, dass auch Gebrauchte dieser Hersteller bei gutem Zustand mehr Wert sind als die Fahrzeuge günstigerer Marken wie Kia, Peugeot oder Citroen. Neben dem Neupreis hat aber auch das Image bzw. der Ruf einen Einfluss auf den Wert, z. B. die Zuverlässigkeit. So zählen z. B. auch Skoda und Dacia zu den Marken mit einem geringen Wertverlust.

Das Modell und Baujahr

: Hier spielt vor allem die Beliebtheit eine entscheidende Rolle. Einige Modelle sind beliebter und wertstabiler, andere weniger. Bei einigen Modellen ist es so, dass diese bereits nach drei Jahren ihren Wert im Vergleich zum Neupreis mehr als halbiert haben. Generell gilt, dass Neuwagen bereits im ersten Jahr bis zu 30 Prozent Wert verlieren. Je gefragter ein Fahrzeugtyp bzw. ein Modell ist, desto höher ist in der Regel auch sein Wert. Hier kann es aber auch regionale Unterschiede geben, da z. B. Geländewagen mehr auf dem Land gefragt sind, während Cabrios vor allem in städtischen Gebieten nachgefragt sind. Zudem gilt: Je neuer das Fahrzeug ist, desto mehr Wert ist es meist auch - mal abgesehen von Oldtimern und Sammlerfahrzeugen.