„Paulis“ Charity-Tombola: Gutes tun und gewinnen!

„Gehen wir es wieder gemeinsam an und helfen armen Vierbeinern“, appelliert Leinwather an alle Tierfreunde. In diesem Jahr soll wieder der Verein „Freunde der Tierecke“ unterstützt werden, ihre Wahl begründet die Unternehmerin folgendermaßen: „Weil die ‘Tierecke‘ dort anpackt, wo dringend Hilfe benötigt wird!“ Maggie Entenfellner freut sich naturgemäß sehr über die Hilfe: „Jeder Euro zählt und kommt direkt bei den armen Seelen an - sei es in unserem Katzenhaus, in Form von Futter- oder Sachspenden an diverse Vereine und Heime, oder als Zuschuss zu Tierarztkosten, wenn die Halter sich diese nicht mehr leisten können. Ich bedanke mich von ganzem Herzen!“