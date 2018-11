Kind (8) mit heißem Punsch verbrüht: Familie klagt

Becher umgestoßen

Plötzlich stieß jemand einen Becher um - der siedende Tee floss genau in den Stiefel von Lisa. „Ich hatte mich gerade umgedreht, als in dem Moment meine Tochter schrie.“ Sofort kümmerte sich die Mutter um ihr Kind, auch ein Sanitäter leistete Erste Hilfe. Da die Familie den für die Feier verantwortlichen Ortsparteichef kannte, wollte man den Vorfall ohne Anzeige klären lassen. Deshalb besuchte der Parteifunktionär am 5. Jänner die Familie, erzählt A.: „Dabei hat er die Verantwortung übernommen.“ Er meldete dies auch am 8. Jänner telefonisch seiner Versicherung.