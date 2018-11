Etappensieg im Kampf gegen Schlaganfall

Professor Johann Willeit von der Innsbrucker Klinik für Neurologie hat ein aktuelles Beispiel parat, das den Erfolg des vor zehn Jahren eingeführten so genannten Tiroler Schlaganfallpfades gut veranschaulicht: Eine 70-Jährige erleidet bei einem Ausflug in einem Tiroler Seitental einen schweren Schlaganfall. Der Notruf wird abgesetzt. Was folgt, ist das Musterbeispiel perfekter Versorgung. Innerhalb von drei Stunden ist die Patientin geborgen, wird wegen der schwere des Gefäßverschlusses in ein Spezialkrankenhaus gebracht, medizinisch abgeklärt und sofort operiert. „Die Frau konnte nach zehn Tagen wieder nach Hause gehen“, kann Willeit ein Happy End verkünden.