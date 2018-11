Formel 1: Zahlreiche Abschiede am Persischen Golf

Verstappens letzte Chance

Für seinen Stallgefährten Max Verstappen bietet sich am Samstag die letzte Chance, als jüngster Polesetter in die Formel 1-Geschichte einzugehen. Diesen Rekord hält seit Monza 2008 Vettel mit 21 Jahren und 72 Tagen. Der Niederländer, der zuletzt in Brasilien durch ein fragwürdiges Manöver des Franzosen Esteban Ocon des sicheren Sieges beraubt worden war, könnte diese Bestmarke am Samstag im Qualifying mit 21 Jahren und 55 Tagen unterbieten.