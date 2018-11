Deutsche Ex-First-Lady Wulff ist Führerschein los

„Ich kann bestätigen, dass ein Strafbefehl in Höhe von 40 Tagessätzen ergangen ist“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Dienstag. Dieser sei unverzüglich akzeptiert worden und damit rechtskräftig. Bei Trunkenheit im Verkehr sei in Deutschland ein Fahrverbot von elf Monaten üblich, erläuterte der Sprecher gegenüber der „Bild“. Wie die „Neue Presse“ berichtete, muss Wulff einen pychologischen Test machen, damit sie ihren Führerschein nach Ablauf der Strafe wieder zurückbekommt.