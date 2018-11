Auf die Plätze, fertig, Digitalisierung!

Digitalisierung und innovative Technologien sind in der gesamten Wirtschaft und Industrie präsent. Die Unternehmen in Tirol beschäftigen sich täglich mit Themen, die große Chancen aber auch Herausforderungen mit sich bringen. Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge sowie Virtual und Augmented Reality sind die Schlagwörter. Die „Digital Readiness“, also die Fähigkeit der Unternehmen, den digitalen Wandel durch Innovationen und Geschäftsmodelle zu gestalten, wird laufend verbessert. Dabei stehen nicht nur gesamtheitliche Strategien zur digitalen Transformation der Unternehmen im Fokus. Auch die Entwicklung von neuen, digitalen Geschäftsmodellen und Ausbildungsstrategien sind hier von großer Bedeutung. Auf diese Weise werden digitale Kompetenzen von Führungskräften und Mitarbeitern gestärkt. Tiroler Unternehmen bereiten sich so auf eine digitale Zukunft vor.