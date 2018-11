Fingerabdruck überführte einen Autoeinbrecher

Sein Fingerabdruck überführte einen Syrer (19) in Salzburg als Autoeinbrecher. Der Mann wurde festgenommen. Er hatte im August ein in der Stadt geparktes Auto geknackt, in dem er einen Stab beim einen Spalt breit geöffneten Seitenfenster hineinschob und damit den Sperrknopf hinunterdrückte. Der Syrer erbeutete eine Geldbörse mit Bankomat- und Kreditkarte. Im Portemonnaie war auch der Code für die Bankkarte. Der Mann behob 1400 Euro. Nicht nur der Fingerabdruck, auch die Überwachungsbilder aus dem Geldautomaten führten zu dem Syrer.