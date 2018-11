USA teilen wegen FPÖ weniger Geheiminfos

BVT-Affäre, Russlands Präsident bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl und ein aufgeflogener Ex-Bundesheer-Offizier, der geheime Informationen an Russland weitergegen haben soll: Seit Monaten wird im Land heftig darüber debattiert, wie groß der Imageschaden für Österreich durch all diese Entwicklungen ist. Öl ins Feuer gießt jetzt ein offizielles Strategiepapier des US-Außenministeriums. Darin wird bestätigt, dass sich Washington wegen der „prorussischen Haltung“ der FPÖ bei der Weitergabe von Geheiminfos an Wien zurückhält. Das State Department kritisiert zudem in dem Dokument, das durchaus auch Lob für die rot-weiß-rote Republik enthält, die „Dominanz“ Moskaus bei der heimischen Gasversorgung.