Geniale Dinge, die Sie kennen sollten

In Blogger-Kreisen schwört man auf diese Maske. Allerdings bislang nur außerhalb des deutschsprachigen Raums. Youtube ist voll von Testberichten rund um diese geheimnisvolle Maske. Hinter der in Wahrheit gar kein so großes Geheimnis steckt. Denn sie besteht einzig allein aus sonnengetrockneten Lehm.



Die feine, pudrige Textur wird etwa in Menge eines Esslöffels mit Apfelessig vermischt. Davon mischen Sie vorsichtig so viel hinzu bis sich eine schön cremige Textur ergibt. Die wie üblich per Hand oder Pinsel im Gesicht auftragen und einwirken lassen bis sie spürbar trocken ist.