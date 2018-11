Deutschland: Bittere Pille und miese Stimmung

Gleichgültiges Publikum

Seinen Worten war ein erfrischender Auftritt einer verjüngten DFB-Elf vorangegangen. „Es konnte jeder sehen: Da wächst auf jeden Fall was zusammen“, sagte Leroy Sane, der das 2:0 schoss und zusammen mit seinen Angriffs-Kollegen Timo Werner (Tor zum 1:0/9.) sowie Serge Gnabry die Niederländer in der Schalke-Arena 80 Minuten lang vor erhebliche Probleme gestellt. hatte. Das Gelsenkirchener Publikum sah es anders: Die Veltins Arena hüllte sich das ganze Spiel lang in ein gleichgültige Schweigen und jubelte nicht einmal bei den Toren richtig. Die Menschen hier sind anscheinend an etwas Anderes von der Nationalelf gewöhnt,