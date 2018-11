Radarfoto entlarvte Kennzeichen-Dieb

Am 11. Oktober 2018 zeigte ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung bei der Polizeiinspektion Seiersberg an, eine Anzeige (Anonymverfügung) aufgrund einer Geschwindigkeitsübertretung erhalten zu haben. Die in der Anonymverfügung angeführten Kennzeichen seien ihm jedoch bereits im Jahr 2016 von seinem Fahrzeug in Seiersberg gestohlen worden. Dies habe er auch damals bei der Polizeiinspektion Seiersberg angezeigt.