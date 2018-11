Die „Schanzlalm“ hat für Jedermann eröffnet

Das Fleisch kommt von der „Fuchserei“, dem Grödiger Metzger Stefan Fuchs. Das Gebäck bringt täglich die Seekirchner Bäckerei Leimüller. Auch bei den Getränken steht Heimat an erster Stelle: Weißbier von der Weiße. Pils, Zwickl und Märzen von der Trumer Brauerei. Ins Wein-Glas kommt der Gemischte Satz vom „Mayer am Pfarrplatz“, der in der Wiener Heiligenstadt gekeltert wird. Genauso wienerisch der Kaffee von Meinl. Aber auch naturtrüben Apfelsaft bietet Gschwandtner an.