Missbrauch in katholischer Kirche wird diskutiert

Es ist eine bemerkenswerte Tagung, die am Freitag an der Grazer Uni stattfindet: Renommierte Forscher aus Österreich und Deutschland machen den Missbrauch in der katholischen Kirche zum öffentlichen Diskussions-Thema. Dass auch die Ombudsfrau der Diözese kommt, ist ein Signal: Die Kirche stellt sich ihren Problemen!