„Fernwärme in Graz für Jahrzehnte gesichert“

Tatsache ist, dass Stadt Graz, Land und Energie Steiermark in den vergangenen Jahren zig Millionen Euro in die Versorgungssicherheit investiert haben. Harnik nennt 60 Millionen Euro als Investitionssumme: „Die Versorgungsleitung von Sappi ist zum Beispiel neu, allein die deckt 15 Prozent des Fernwärmebedarfs in Graz. Wir haben das Fernheizwerk Puchstraße ausgebaut usw.“