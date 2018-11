Schneefall und Dunkelheit: Wanderer waren in Not

In der Obersteiermark mussten am Sonntag zwei Wanderer - eine 34-jährige Frau aus dem Bezirk Weiz und ein 33-jähriger Grazer - aus einer alpiner Notlage gerettet werden. Die beiden verirrten sich am Nachmittag beim Abstieg vom Lärchkogel im Bezirk Leoben und setzten einen Notruf ab.