O‘Neill: Arnautovic-Einwechslung war Knackpunkt

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): „Wir hatten Startschwierigkeiten und in den ersten zehn Minuten viele Fehlpässe. In der zweiten Hälfte war wieder eine Spielfreude und gewisse Leichtigkeit da. Über 90 Minuten gesehen geht der Sieg in Ordnung. Im Hinblick auf die EM-Qualifikation ist es wichtig, dass wir auswärts gewonnen haben. Wir haben einen guten Entwicklungsprozess und mit Siegen lässt es sich immer leichter arbeiten, vor allem dann, wenn man vier Monate Pause hat.“