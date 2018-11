Skandal-Fichte erstrahlt jetzt in festlichem Glanz

Adventstimmung auf dem Wiener Rathausplatz: Am Samstagabend wurde die Beleuchtung des Weihnachtsbaumes in Betrieb genommen. Die Skandal-Fichte aus Kärnten, die für gehörigen Wirbel gesorgt hatte, erstrahlt jetzt in festlichem Glanz. Zugleich laden der Wiener Weihnachtstraum und der Christkindlmarkt mit vielen Attraktionen bis 26. Dezember zu einem Besuch ein.