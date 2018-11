Platz 3! ÖSV-Adler fliegen in Wisla aufs Podest

Das polnische Team des Tiroler Cheftrainers Stefan Horngacher steuerte auf einen Start-Ziel-Sieg zu. Doch vor dem letzten Springer, nach sieben von acht Flügen, übernahm Deutschland die Führung. Stephan Leyhe hatte Dawid Kubacki um 11,5 Meter distanziert. Superstar Stoch konterte aber in dem ausverkauften Stadion vor 6500 begeisterten Fans mit 129 Metern. Richard Freitag, Weltcup-Zweiter der vergangenen Saison, musste sich mit 123,5 Metern begnügen - Polen triumphierte mit 11,1 Punkten Vorsprung. Dabei hatte Stoch nach einem verunglückten Quali-Sprung am Freitag (bei starkem Rückenwind) und im schwachen Probedurchgang keineswegs souverän gewirkt. „Aber bei ihm weiß man, wenn der Tag X kommt, kann er den Schalter umlegen, und dann macht er noch einen Schritt nach vorne“, hatte Horngacher schon am Vortag gemeint. In der Einzelkonkurrenz am Sonntag (15 Uhr) sind neben dem genannten Quartett für den ÖSV auch Gregor Schlierenzauer und Manuel Fettner im Einsatz.