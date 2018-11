Zverev bezwingt Federer - und wird ausgepfiffen!

Alexander Zverev hat bei den ATP-Finals in London für eine Überraschung gesorgt und als erster Deutscher seit Boris Becker vor 22 Jahren beim Abschluss der Tennis-Saison das Endspiel erreicht! Der 21-Jährige besiegte am Samstag im Halbfinale sein Vorbild Roger Federer mit 7:5, 7:6(5) und steht unerwartet im Finale. Sehr zum Missfallen zahlreicher Fans in der O2-Arena, wo eine heikle Szene kurz vor Match-Ende die Stimmung gegen Zverev kippen ließ…